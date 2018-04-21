Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Künefeciler Meydanı'na konulan 'Künefeci Adam' heykelinin tepsisi çalındı. Belediye, alan kişinin tepsiyi geri getirmesi halinde bir tepsi künefeyle ödüllendirileceğini de açıkladı. Akşam saatlerinde ise çalınan bakır tepsi bulundu.

© AA / İzziddin Nazlı 'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar 5

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Künefeciler Meydanı' olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

© Fotoğraf : DHA 'Künefe çeviren adam'ın tepsisi bulundu

Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.

Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz:



Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi. pic.twitter.com/vY3w4420cr — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) 20 Nisan 2018

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