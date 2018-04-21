'Künefe çeviren adam'ın tepsisi bulundu

Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.
Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz:— Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) 20 Nisan 2018
Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi. pic.twitter.com/vY3w4420cr
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