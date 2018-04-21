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    CHP Genel Merkezi

    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan isimler kulislere yansıdı

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye, 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor ancak ana muhalefetin adayı henüz kesinleşmiş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday için Parti Meclisi'ni işaret ederken kulislerde bazı isimlerin dillendirilmeye başlandığı öğrenildi. Basına yansıyan bilgilere göre CHP, bir sanatçıyı da aday gösterebilir.

    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP hala isim açıklamazken CHP kulislerinde de konuşulan isimler süre uzadıkça artıyor. Kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın adı dolaşırken, Kılıçdaroğlu ile görüşen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de 'Aday olursanız desteklerim, değilseniz adayım' mesajı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Salı günü de Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü toplayarak, seçim ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için yetki alacağı öğrenildi. Adayın haftaya Cuma gününe kadar netleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'li İnce: Kılıçdaroğlu aday anketi yaptırıyor
    BİR SANATÇI DA ADAY GÖSTERİLEBİLİR

    CHP yönetimi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için lider Kılıçdaroğlu’nun adını, seçimlerin erkene alınmasıyla yüksek tonda seslendirirken, Kılıçdaroğlu’nun ‘’Partili cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı tarafsız olmalı’’, ‘’2019’da aday olmayacağım’’, ‘’Partiler üstü bir aday istiyorum’’ şeklindeki ifadeleri de başka bir ismi işaret edeceği ihtimalini yükseltiyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu’nun referandumda başlattığı, Adalet Yürüyüşü’yle güçlendirdiği hayır bileşenlerinin de öncülüğünü yaptığına dikkat çekiliyor ve en kucaklayıcı olanın yine Kılıçdaroğlu olabileceği belirtiliyor. Öte yandan siyasete hiç girmemiş, kamuoyunda karşılığı olan, saygın ve tüm kesimlerden oy alabilecek bir akademisyen veya bir sanatçının da aday gösterilebileceği öne sürülüyor.

    Partililerin Kılıçdaroğlu’na kapalı görüşmelerde dile getirdiği ‘’Ekmeleddin İhsanoğlu vakası tekrar yaşanmamalı’’ uyarısının 2018 seçimlerinde ortadan kalktığı, İhsanoğlu gibi adı bilinmeyen bir kişinin aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim bile bilmiyor
    KONUŞULAN İSİMLER

    İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra süre uzadıkça kulislerde başka isimler de dillendirilmeye başladı. Konuşulan isimler arasında Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yalova Milletvekili Muharrem İnce bulurken, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de nabız yokladığı belirtildi. Bu arada Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da adaylık isteğini Meclis’te yaptığı basın toplantısıyla açıkladı.

    PM SALI TOPLANACAK

    Edinilen bilgiyle göre Kılıçdaroğlu, PM’yi önümüzdeki Salı günü grup konuşmasının ardından toplayacak. Bu toplantıda Kılıçdaroğlu’nun PM’den ittifak ve cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda yetki isteyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun PM’de mutabık kalınan adaylardan birini belirlemesi bekleniyor.


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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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