'Gül, Erdoğan ilk turda seçildiğini gösteren anketi görünce adaylıktan vazgeçti'

© AFP 2018 / ADEM ALTAN 'Gül, partiler üstü bir aday olmak ister'

Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan konuya ilişkin bugünkü yazısında Abdullah Gül’ün yakın çevresinden ulaştığı bilgileri aktardı.

Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Abdullah Gül'ün R. Erdoğan karşında aday olup olmayacağını merak edenlere en sıcak kulis bilgisini iletelim. Abdullah Gül'ün yakın çevresinden ulaştığım bilgiye göre, baskın seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul'da çok özel bir görüşme yapıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen anket şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi ve "Erdoğan'ın ilk turda seçileceği" yorumunu yaptı. Gül'ün yakın çevresinin anlattığına göre, "anketleri görünce Abdullah Bey'in morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti." Yakın çevresi, Abdullah Gül'ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.