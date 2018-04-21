CHP'de sürpriz adaylar rahatsızlık yarattı

CHP'de partiye danışmadan 24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçim için adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz ile Didem Engin'e tepki var.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP kulislerine art arda aday adaylığı açıklaması yapılmasının rahatsızlığa neden olduğu yansıdı. Kulislerde yorumlar, 'politik sorumsuzluk’ ve ’yönetim zaafiyeti’ olarak eleştirildi. Partililer, adaylık açıklamalarını ’parti disiplinine aykırı’ olarak değerlendirdi.

CJP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklama şöyle konuştu:

"Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikayet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi sayın genel başkanın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaları partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyici bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz."