Kayıt
12:22 21 Nisan 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan adaylığını açıklayanlara tepki: Ciddiye alınacak bir şey değil

    © AA / Berk Özkan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Didem Engin'in cumhurbaşkanı adaylığı için yorum: "Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil."

    24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP’nin nasıl bir tutum izleyeceği merak edilirken, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasına ilişkin olarak, “Kişisel tercihleridir. Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim bile bilmiyor
    Kılıçdaroğlu’nun Birgün gazetesinden Yaşar Aydın’a yaptığı açıklamalardan bir bölüm şöyle:

    Erken seçim sizin için de sürpriz mi oldu?

    Bir erken seçim bekliyorduk. Artık ülkeyi yönetemiyorlardı. Bir siyasal parti düşünün, devletin tüm organlarını elinde tutuyor, Parlamentoda ağırlığı var, KHK çıkarma yetkisi var, OHAL ilan edilmiş, tüm bunlara rağmen diyor ki “Ben ülkeyi yönetemiyorum”. Bu, aczin ifadesidir. 15 yılda Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi bakımından da demokrasi tarihimizde yer alması gereken önemli bir süreçtir. Ben daha önce “milletin yakasından düşün” diyordum. Onlar da “biz direkt düşemiyoruz, vatandaş bizi düşürsün” demiş oldular. 24 Haziran’da bunları milletin yakasından düşüreceğiz.

    Erken seçimi son üç seçim de olduğu gibi yine “istikrar” ile gerekçelendiriyorlar. Toplum bu gerekçeyi nasıl karşılıyor?

    Öztürk Yılmaz
    CHP'de sürpriz adaylar rahatsızlık yarattı
    Referandumda “bizi desteklediğiniz takdirde terör bitecek, dünyayla barışık olacağız, kişi başına milli gelir artacak, koalisyon dönemi ortadan kalkacak” diyorlardı. Ağızlarından bal akıyordu. Şimdi koalisyonlar zorunlu hale geldi. Ülkede ne barış, ne huzur var. Tam tersine toplum büyük bir gerginlik süreci içine sokuldu. Huzur denilen kavram sadece sözlüklerde kaldı. Dolayısıyla bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Erken seçim bunun açık itirafıdır. Karar aldıkları için son derece memnunuz. Bunların bir an önce gitmesi lazım çünkü. Şimdi muhalefet panikledi hazırsız falan diyorlar. Asıl onlar panik ve talaş içindeler. O nedenle erken seçim kararı aldılar. Kendilerinde değiller. Akıl ile düşünülen bir şey değil.

    Erken seçim kararında Afrin dahil atılan adımların ve alınan ekonomik siyasal tedbirlerin oya yansımamasının etkisi var mıdır?

    Afrin’i kendi başarısı olarak kamuoyuna sunmak istedi ama toplum onu kabul etmedi. Erdoğan, ÖSO’dan yanaydı. ÖSO’yu koruyordu. ÖSO’yu Kuvayi Milliye olarak tanıttı. Bakın düşünebiliyor musunuz bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ci olarak görüyor ama kendi ordusuna aynısını diyemiyor. Bakın aradaki farka bakın. O tavrını Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten ya da demokrasiden yana koymuyor. O tavrını Kadir Mısırlıoğlu’nun tarafında koyuyor. Onun önünde el pençe divan duruyor. Çünkü o keşke “Yunanistan galip gelseydi” demişti. O anlayışı savunan kişi şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden kişidir. Zaten toplumun hazmedemeyeceği temel tabloda bulur. Daha baskıcı bir toplum, daha baskıcı bir yönetimi inşa edebilir miyim? Bunun arayışı içerisinde. Çünkü toplum patlamak üzere. Bütün alanları kontrolü altına aldı ama yetmiyor.

    Öztürk Yılmaz
    CHP'li Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumurbaşkanlığı'na adayım
    2019’a dair işlettiğiniz bir takvim vardı. Seçimin erkene alınması takviminizi nasıl etkileyecek?

    Arkadaşlarımız demokrasiden yana olan bütün siyasal partilerle arka kapı diplomasisi dediğimiz çerçevede görüşmeler yapıyorlardı. Onlardan da bizden de arkadaşlar zaman zaman bir araya gelip görüşüyorlardı. En son görüşmeyi sandık güvenliği ile ilgili yapıldı. Güzel bir çalışma yapılıyor. Konu buraya gelmişken BirGün aracılığıyla bir kez daha söyleyeyim, her vatandaş mutlaka sandığa gitmeli, demokrasiden yana oyunu kullanmalı. Sandığa sahip çıkmak da bizim görevimiz. Hep beraber sandığa sahip çıkacağız. Siyasi partiler meslek kuruluşları, STK’lar olarak. Siyasal partilerin ağırlıklı olarak bu alana gücünü koymaları halinde zaman zaman endişe duyulan “acaba verdiğimiz oy çalınır mı çalınmaz mı” diye bütün bu endişelerin hepsini bitirmiş olacağız. Tekrar söyleyeyim biz bu erken seçim kararından mutluyuz. Haziran en güzel aylardan biridir. Her şeyden önce aydınlıktır. Karanlığı az ama aydınlığı bol olan aydır. Haziran ülkemizin aydınlık yüzleri için de güzel anılarla doludur. Bu güzel ayda ülkemizin demokrasisine bir başarı daha eklemek görevi ile karşı karşıyayız. Bunu başaracağız.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sohbet etti.
    © AA / Murat Kula
    'Gül, Erdoğan'ın ilk turda seçildiğini gösteren anketi görünce adaylıktan vazgeçti'
    Saadet Partisi- İYİ Parti görüşmelerinde sanki bir yol alınmaya başlamıştı. Bu anlamda 24 Haziran baskın bir tarih oldu. Bu diyalog açısından bir problem yaratabilir mi?

    AKP, “takvimi ne kadar kısa tutarsak demokrasiden yana olan güçler bir araya gelemezler” arayışına girdi. Ama boşuna bir arayış. Demokrasiden yana olmak belli bir takvim içinde, demokrasiyi düşünmek anlamına gelmemeli. Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, ÖDP, DP, Vatan Partisi ya da DSP, herkesle bir zeminde buluşmayı arzu ederiz. Bu davaya hepimiz baş koymak zorundayız. Bu ülkeye nasıl cumhuriyeti birlikte getirdiysek, demokrasiyi de birlikte getireceğiz. Onlar süreyi kısa tutarak bizim bunu başaramayacağımızı düşünüyorlar. Hayal aleminde yaşıyorlar.

    İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği konuşuluyor. Sizin değerlendirmeniz nedir?

    Bir partinin seçime girmemesi için özel bir çaba harcamak demokrasiye inanmamak demektir. “ İYİ Parti’yi acaba nasıl sistemin dışına iteriz, onları nasıl seçimlere sokmayız” diye bir arayışa girmek demokrasiye inanmamak demektir. Hangi parti olursa olursa olsun eğer koşulları yerine getirdiyse seçime girebilmeli. YSK’nın geçmişte aldığı pek çok karar var. İçtihatı değiştirdiler. YSK kendisini bir anlamda iktidar partisinin tekelinde gören bir kurum. Şu veya bu partiyi seçime sokmamak, onları seçim dışı bırakmak gibi bir düşünce doğru değil. Türkiye’de yapılacak olan seçime gölge düşürür.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan isimler kulislere yansıdı
    İttifak görüşmelerinde kriteriniz ne olacak?

    “Güçler ayrılığı” dediğimiz kavram çok önemli. Yasama, yargı, yürütme ve dördüncü olarak medya diyelim. Güçler ayrılığı çok önemli. Güçler ayrılığı aslında devleti devlet yapan temel unsur. Aksi halde yetkiler tümüyle bir kişiye devrediliyor ve o bir kişi ülkenin kaderiyle istediği gibi oynayabiliyor. Bunu demokrasiye inanmış diğer siyasal partilerin de kavradığına inanıyorum.

    YSK’nin taslak takvimine göre 12 Mayıs son başvuru günü olarak görünüyor. Siz o kadar beklemeyeceksiniz sanırım?

    Hayır biz daha önce açıklamış oluruz. Parti Meclisimiz ile bir konuşalım. Bakalım ne diyorlar.

    Çok da uzatma şansınız yok herhalde?

    Yok hayır. Bir an önce açıklayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ay sonuna kadar aday belli olur.

    Partinizden Cumhurbaşkanlığına aday olan isimler de var. Nasıl değerlendirirsiniz?

    Kişisel tercihleridir. Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil.

    İlgili konular:

    CHP'li İnce: Kılıçdaroğlu aday anketi yaptırıyor
    Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
    Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül, şimdilik adaylarımız arasında değil
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    Karikatür
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam