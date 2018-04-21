Savcılık, dosyayı raftan indirdi: '28 Şubat'ın medya ayağı'na soruşturma

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 28 Şubat sürecine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada geçen hafta, eski Genelkurmay Başkanı emekli İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Çevik Bir ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir adım attı. Başsavcı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla, daha önce FETÖ üyesi olduğu ifade edilen savcılar tarafından uzun süre sürüncemede bırakılan 28 Şubat'ın sivil ayağına ilişkin soruşturma dosyası raftan indirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli bir savcı, soruşturma dosyasını yeniden açtı.

'ŞÜPHELİLER ARAŞTIRILSIN'

Savcılık, dönemin medya, yargı, sendika ve meslek kuruluşu temsilcilerini kapsayan geniş bir inceleme başlattı. Soruşturmada, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç tarihi kabul ettiği eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifa ettiği 18 Haziran 1997 esas alınacak. Buna göre, 28 Şubat'a giden süreçte 18 Haziran 1997'ye kadar olan dönemde rol aldığı saptanan sivil isimler soruşturulacak.

Ankara Emniyeti'ne 28 Şubat MGK'sı ve Erbakan hükümetinin istifasıyla sonuçlanan süreçte rol aldığı belirlenen sivil isimlerin tespiti için talimatlar yazıldı. Talimat yazısında şöyle denildi:

© AFP 2018 / ADEM ALTAN 28 Şubat davasında 68 sanığa beraat, 21 sanığa müebbet hapis

"28 Şubat sürecinde bir kısım sivil toplum kuruluşunu, basın-yayın kuruluşlarını, üniversite görevlilerini, sermaye çevrelerini, bürokrasiyi, 'silahsız kuvvetler' diye görevlendirip 'bu defa işi (darbeyi) silahsız kuvvetler halletsin' emri vererek, belirlenemeyen emirleri, hükümete dayatıp demokrasiye balans ayarı yaptırılarak, halkın seçtiği hükümet istifa ettirilerek, 'postmodern darbe' gerçekleştirilmiş ve 18 Haziran 1997'de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti düşürülerek, asker-sivil işbirlikçiler eliyle darbe gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin 28 Şubat sürecinde 18 Haziran 1997 tarihine kadarki, cuntacı unsurların emirleri doğrultusunda hükümetin düşürülmesini sağlayan eylemlerinin ve tüm davranışlarının, yazılı-görsel, resmi-özel belgelerle tespiti ile hazırlanacak evrakın ivedilikle başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.”

SORUŞTURMA 6 AYAKLI

Soruşturmanın; 'üniversiteler, provokatörler ve sivil kişiler, iş adamları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı' olmak üzere 6 ayaklı olarak yürütüldüğü öğrenildi. Emniyete gönderilen talimatta, bunlardan herhangi birinde 28 Şubat sürecinde aktif olarak rol üstlendiğine dair tespitler bulunan bazı isimlerin de araştırılmasının istendiği belirtildi. Başsavcılığın, emniyetten gelecek yanıtlara göre soruşturmasını derinleştireceği ve operasyon düğmesine basacağı kaydedildi.

© AA / Evrim Aydın Yıldırım: 28 Şubat'ı unutturmayacağız

28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkûmiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle davayı karara bağlayan mahkeme nezdinde yaptığı başvuru reddedildi. Davanın bazı müdahilleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek mahkûm edilen 21 sanığın tutuklanmasını talep etmişti. Öte yandan mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel’'in avukatlarının, müvekkillerine yönelik ayda bir defa karakola imza verme şartının kaldırılması talepleri de reddedildi.