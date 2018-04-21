Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup: Ülkeniz, suçluları toplama merkezi haline geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'e darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasıyla ilgili mektup gönderdi. Gül'ün mektubu şöyle:

"Darbe girişiminden bu yana müşahede ettiğimiz bir husus, Yunanistan'ın ülkemizdeki suçlular için güvenli bir liman olduğudur. Yaklaşık 2 yıllık bir sürede ülkemizdeki terör örgütlerinin eli kanlı mensuplarının Yunanistan'da bulunduğu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçtikleri veya geçmeye çalışırken yakalandıkları bilinmektedir. Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir.

Terörist darbe girişiminin hemen ardından Başbakan Aleksis Çipras ve onun şahsında Yunanistan hükümetinin, ülkemizin maruz kaldığı darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye verdiği desteğin sözde kalmadığını görmek istiyoruz. Bunun ilk adımı, darbeci teröristlerin Yunanistan'da kalamayacaklarının ilanı ve ardından derhal ülkemize sınır dışı edilmeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde himaye görmemesi gereken teröristlerin sınır dışı edilmesi yoluyla girişimde bulunmanızı bekliyorum. Bu teröristlerin korunmadıklarını görmek uluslararası hukukun gereğidir. Terörle ortak mücadelenin zorunlu bir halidir. Hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken tavırdır. Halklarımız arasında bu konunun bir yara olarak kalmasını hiçbirimizin arzu etmediğine inanıyorum."