Böke ve Cihaner ile görüşen Kılıçdaroğlu'na sol talep

"Son Kurultay’da genel başkan adayı olan Muharrem İnce’yi kabul eden Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen bu görüşmeden sonra CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner ile de bir araya geldi.
Yaklaşık yarım saat süren görüşme “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yapıldı. Görüşmede Böke ve Cihaner’in beklentileriyle ilgili daha önce yayınladıkları manifestoya da gönderme yapan şu değerlendirmeleri ilettikleri öğrenildi:
Türkiye’yi sağ siyasetin değerleriyle okuyan değil, sosyal demokrasinin ilkeleri ışığında, sınıf temelli, emekten yana, kendi ideolojik çizgisi ve toplum talebi konusunda net bir sol siyaset gerek. OHAL’in kurduğu rejimin kaldırıp demokratik Cumhuriyetin kurulması gerek. Bu süreç de sınıf temelli, sol bir muhalefetle aşılır.
Baskın seçim kararı sonrası boykot tartışmasının zamanı, zemini kalmadı. Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim.
Asıl gündem Saray rejiminin yıkılması olmalı. Fikir ayrılıklarına karşın tüm gücümüzle başta CHP olmak üzere diğer tüm Hayır bileşenleri ve sivil toplumun topyekun mücadele etmesi gerek. Biz de sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız."
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