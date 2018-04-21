Karamollaoğlu'ndan partilere Hazine yardımına tepki

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'da partilere yapılan Hazine yardımına tepki gösterdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirinden alıntı yapan Karamollaoğlu'nun mesajı şöyle:

“Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!”



Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok! pic.twitter.com/X7nBrbNmEl — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 21 Nisan 2018

Erken seçim için siyasi partilere Hazine'den 547.4 milyon lira daha aktarılacak.

Böylece seçim öncesinde AK Parti’ye 278 milyon lira, CHP’ye 142.2 milyon lira, MHP’ye 66.8 milyon lira ve HDP’ye de 60.4 milyon lira daha Hazine yardımı aktarılacak. Toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.

Hazine, bir önceki seçimde yüzde 3'ü geçen partilere yardım yapıyor.