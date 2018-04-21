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    3 kişinin yaşadığı köyde muhtarlık için yarışacaklar

    3 kişilik köyde muhtarlık yarışı

    © AA /
    Türkiye
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    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin, kışın 3 yazın ise 15 kişinin yaşadığı Avdan köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, 2019 seçimlerinde eşiyle yarışacak. Köyde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, kızı ve eşiyle yaşadığı köyünü terk etmiyor.

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Avdan köyünde yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede 300 kişi yaşıyordu. Ekonomik koşulların etkisiyle hızla göç veren köyde bu sayı 3 haneye kadar düştü. Diğer iki hanenin sahipleri ise sadece yazın tarla işleri için köye geliyor. PTT binası, camisi ve okuluyla kalabalık günlerin izlerini taşıyan köyde kışın 3 kişi, yazın ise 15 kişi kalıyor. Köyde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, kızı ve eşiyle yaşadığı köyünü terk etmiyor.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Mehmet Fatih Aslan
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    Tepekaya, köydeki sıra dışı yaşamı anlattı. Köye, elektriğin 38 yıl önce geldiğini belirten Tepekaya, 1963'de okul, 1967'de cami, 1996'de su şebekesi yapıldığını, 1992 yılında ise köy yolunun asfaltlandığını aktardı.

    Hizmetlerin çoğunun kendi döneminde yapıldığına dikkati çeken Tepekaya, şöyle devam etti:

    "Hizmetler benim dönemimde geldi. Yayla yolu yapıldı. Daha önce 85 haneydi, şu an 3 hane kaldı. Eskişehir'de bin 600 köylümüz yaşıyor. Buradan gidenlerin durumları çok iyi. Burada hayvancılık ve çiftçilik var. Gençlere iş imkanı olmadığı için göç verdik. Köy diye gençlere kız vermiyorlar. Kızlar, burada durmuyor. Burada kalan ne yapsın, bir gelir yok. Fabrika falan da yok. Ne olacak burada. Şu anda mevcut nüfus 15'tir. Bu köyün hem muhtarıyım hem bekçisiyim hem azasıyım. 29 yıldır muhtarım. Muhtar olmadan önce burada 5 bin küçükbaş, 300 büyükbaş hayvan vardı."

    Etiketler:
    Avdan köyü, Afyonkarahisar
    Topluluk kurallarıTartışma
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