Erdoğan: Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz

Erdoğan, Türkiye'ye bazı iş adamlarının ve şirketlerin varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları yönünde iddialar üretenler olduğunu söyledi. Bunun makul bir izahı olamayacağını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz" dedi. Erdoğan, ismini vermeden 'OHAL kalkmalı' diyen TÜSİAD'ı da eleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
2023 hedeflerimize ulaşmak için Türkiye'nin mevcut büyüklüğünü yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin bu hedefine ulaşabilmesi için aşması gereken teknik ve psikolojik bir takım engeller var.
Yurt içi ve dışında ekonomimiz ile değerlendirme yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin yolu; teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yüksek teknoloji yatırımları bunların başında geliyor.
Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır.
'PARASINI ALIP YURT DIŞINA GİDENE SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOK'
Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor.
OHAL'i bahane ederek iş dünyasının yatırım şevki kırıldı diyenleri duyuyorum. OHAL, terörle mücadele için kullanılıyor. Türkiye'de OHAL, demokrasiyi mi engelliyor, hak ve özgürlükleri mi engelliyor? Sadece terör örgütlerini engelliyor. İş adamları OHAL kalkmalı diyorsa, bu bizi üzer.
Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?
'KOLTUK HIRSIM OLSAYDI…'
Benim için koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha kalacaktık. Fakat, bakıyorum ki ana muhalefet ısrarla hodri meydan diyor.
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