Erdoğan: Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz

Erdoğan, Türkiye'ye bazı iş adamlarının ve şirketlerin varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları yönünde iddialar üretenler olduğunu söyledi. Bunun makul bir izahı olamayacağını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz" dedi. Erdoğan, ismini vermeden 'OHAL kalkmalı' diyen TÜSİAD'ı da eleştirdi.