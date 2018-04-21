'İYİ Parti alırsa bizden oy alır' diyen Bahçeli: Razıyız, kararı YSK versin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye yönelik iddialar olduğunun sorulması üzerine "Basın bir gün de doğru yazsın" dedi ve asıl soruyu cevaplamadı. Daha sonra konunun tekrar sorulması üzerine Bahçeli, "Kararı YSK versin" dedi. Bahçeli, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçim için AK Parti ile ortak miting yapılmayacağını da kaydetti.
MHP'nin yetkili organlarının toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir.
- MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
#Canlı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve il başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/QLfoAriJ7d— AA Canlı (@AACanli) 21 Nisan 2018
- Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz.
- (Olaylı derbi) Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum.
- İYİ Parti başka partiden oy almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin.
- (CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları) CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz.
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