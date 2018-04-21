'İYİ Parti alırsa bizden oy alır' diyen Bahçeli: Razıyız, kararı YSK versin

Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için Cumhurabaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışacaklarını söyledi ve "Cumhur ittifakı içinde kendi siyasi kimliğimizi koruyacağız" dedi. Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusunda "Oy alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin" dedi.