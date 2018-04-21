Karamollaoğlu: Bütün imkanları tükettiler, borç bile bulamıyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin en büyük derdinin ekonomi olduğunu belirtirken AK Parti'yi hedef aldı: "Bütün imkanları tükettiler borç bile bulamıyor ama iktidarda da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı politikalarını da değiştirmiyorlar."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasının ardından partisinin GİK üyelerini olağanüstü Ankara’da topladı. Karamaolllaoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçimle ilgili olarak şunları söyledi:
"İnanıyorum ki bu seçimlerin belirleyicisi Saadet Partimiz olacak. Bu konuda bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Kamuoyunda böyle bir hava meydana geldi. Ülkemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki iktidarda bulunanlar bu korkunç gidişe bir çare bulma imkanına sahip değiller. Biz bu arkadaşlarımızın icraatlarını yaklaşık 16 yıldır takip ediyoruz. Ne yazık ki hiçbir sahada ülkemizi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracak bir adım atmadılar. Sık sık soruluyor 'efendim hiç mi iyi bir şey yapmadılar?' diye. Doğrudur bazı güzel adımlar da attılar ama Türkiye sadece bir iki konunun halledilmesiyle düzeltilecek bir ülke değil. Dış politikada istikrarları hiç yok bu arkadaşların. Bugün birisini dost, stratejik müttefik görüyorlar yarın da en büyük hasım olarak karşılarına alabiliyorlar. Hala bir istikrara kavuşturamadılar dış politikayı."
'EĞER KAZARA DEVAM EDERLERSE BÜYÜK SIKINTILAR İÇERİSİNE GİRERİZ'
İktidarın ekonomide duvara tosladığını belirten Karamollaoğlu, “Şu anda en büyük problemleri ekonomi; ülkemiz yanıyor, para bulamıyorlar. Problemlere çözüm üretemiyorlar. Bugüne kadar güttükleri mantığı değiştirmedikleri müddetçe de bir çözüm bulma imkanları gözükmüyor. Aslında ciddi olarak düşünerek bir tespitte bulunursak; bugünkü baskın seçimin temel sebebi ekonominin duvara toslamış olması ve denizin bitmesidir. Herkes bilmeli ki, özellikle bütün vatandaşlarımıza seçmenimize sesleniyorum; Eğer bu iktidar kazara devam edecek olursa emin olun önümüzdeki aylardan itibaren tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük sıkıntıların içerisine girersiniz. Bütün imkanları tükettiler borç bile bulamıyor ama iktidarda da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı politikalarını da değiştirmiyorlar" diye konuştu.
Polemik yapmadan siyaset yapan tek partinin Saadet Partisi olduğunu söyleyen, Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Biz kimsenin şahsiyeti ile ilgilenmiyoruz. Biz ülkemizin geleceği ile ilgileniyoruz. Problemler üzerinde durmak bir numaralı vazifemiz oldu hep. Bu problemleri de bizim kadrolarımız çözebilir ancak. Şimdi hızlı bir şekilde aday tespitine gideceğiz. İllerden sorumlu arkadaşlarımız, illerinde milletvekili aday adaylarımız için süratli bir çalışmanın içine girecekler. İnşallah cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da çok net ifade etmiştik, mutlaka bir aday belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi yönetecek. Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacaktır. İnanıyoruz ki seçimi de kazanacağız. Seçime giderken moral için söylenen sözler gibi olabilir. Ancak son 1,5 yıldır çalışmalarımız hamdolsun ciddi mesafeler kat ettiğimizi gösteriyor. Bundan dolayı da şu anda morali en yüksek teşkilat Saadet Partisi teşkilatlarıdır. Bunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz."
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