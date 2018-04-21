Çiftlik Bank sinema filmi oluyor: 'Tosun Firarda'

"Amacımız keyifli bir komedi filmi yapmak ve bu konuların ülkemizde tekrar yaşanmasını engellemek." diyen Koç, senaryonun ilgi görmesiyle oyuncu arayışına başladıklarını daha sonra başrol için Burak Alkaş ve Fercan Bay ile anlaştıklarını söyledi.
ÇEKİMLER TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK
Çekimlerin temmuz ayında başlamasını planladıklarını dile getiren Koç, projenin Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve ABD'nin Miami kenti olmak üzere 3 ayağı olacağını ifade etti.
'MAĞDURLARLA DALGA GEÇEN BİR FİLM OLMAYACAK'
ORÇO, MÜEZZİN CEMİL, TOSUN KARAKTERLERİ
Oyuncu Burak Alkaş, filmi senaryosu hoşuna gittiği ve bu zamana kadar oynadığı karakterlerden farklı bir rol oynayacağı için kabul ettiğini söyledi. "Komik bir film olacak izleyin" diyen Alkaş, konservatuvar yıllarından bu yana yaptığı işlerin birbirinden farklı olmasına çalıştığını, "Orço", "Müezzin Cemil" ve sonrasında "tosun" karakterinin her birinin farklı karakterler olduğunu ifade etti.
'KOMEDİYLE BİRLİKTE ALINACAK ÇOK GÜZEL ÖĞRETİLER OLACAK'
Oyuncu Fercan Bay, filmin başından sonuna kadar komedi olacağını dile getirdi. Filmin yönetmeni Koç'un kendisi için düşündüğü karakteri anlattığında rolü sevdiğini anlatan Bay, şunları söyledi: "İleride çocuklarımın olmaması gereken bir karakteri oynayacağım. Her yaptığın işle bir sonraki karakter farklı olmalı ki oyuncu olarak izleyenlere bir şeyler verebilesin. Çok değerli insanlarla çalışacağız, projede yer almaktan çok mutluyum. Çok komik bir film olacak, başından sonuna kadar komedi olacak. Çocukları da getirin, çocukların filmden komediyle birlikte alacağı çok güzel öğretiler olacak. Çünkü komedi ciddi bir iştir."
Çiftlik Bank olayını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak "Çift'lik Bank Tosun Firarda" filminde Burak Alkaş'ın oynayacağı "tosun" karakterinin akıl hocası rolünü ise Fercan Bay canlandıracak. Bu yıl içinde gösterime girmesi planlanan filmin görüntü yönetmenliğini Önder Güral ve Kaan Pala üstlenecek.
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