CHP, yarın İYİ Parti, pazartesi Saadet Partisi ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

CHP lideri, parti içinde bir anket yoklaması yaptırdığı ve bir takım isimler belirlediği iddiasını yalanladı.

Kılıçdaroğlu, ''Size 'Abdullah Gül aday mı?' diye sorulduğunda, 'şimdilik değil' demiştiniz. Bir çatı aday çıkarma ihtimaliniz var mı'' sorusu üzerine şunları söyledi:

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''Salıyı bekleyelim. Temel bey (Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu) ile görüşeceğiz. Pazar günü Akşener (İYİ Parti lideri Meral Akşener) ile görüşmeler yapacağız.''

'CUMHURBAŞKANI ADAYININ NİTELİKLERİ OLMALI'

Erken seçimi beklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

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''Parti Meclisi salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz, parti meclisimiz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp ‘Ben olacağım’ anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. ‘Tek adam herşeyi yerine getirsin, liyakat olmasın’ diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var.''