Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı.
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Bu isimlerin yanı sıra Mine Cömetoğlu ve Egemen Cömertoğlu da gözaltına alındı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor.
Öte yandan, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.
Ünlü turizmci aileye Antalya'da FETÖ'den gözaltı https://t.co/IP06xtlRft pic.twitter.com/5Mhw6HVbq4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2018
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