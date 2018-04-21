Ünlü turizmci aileye Antalya'da FETÖ'den gözaltı

© Fotoğraf : DHA 34 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra Mine Cömetoğlu ve Egemen Cömertoğlu da gözaltına alındı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor.

Öte yandan, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

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