Canikli'den ABD'ye S-400 cevabı: O iş bitti

Bakan Canikli, son günlerde Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alınması nedeniyle Amerika'dan farklı yerlerden, farklı kesimlerden örtülü bir şekilde tehdit mesajları geldiğini de ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin'den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya'dan satın aldık ve o iş bitti zaten. Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın' diyor. Ne yapacaktık? Ülkeyi korumasız mı bırakacaktık?"