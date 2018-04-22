Kılıçdaroğlu: Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin

Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Salı günü grup toplantısını Türkiye'deki muhtarlara ayıracağım. Size pek çok şey söylendi. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman?" dedi.