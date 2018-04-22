Kılıçdaroğlu: Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:
- Öncelikle şunu ifade edeyim. Yörük Türkmenlerle birlikte olma onurunu bana kazandıran belediye başkanıma ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum.
- Önce muhtarlarla ilgili bölümü söyleyeyim. Salı günü grup toplantısını Türkiye'deki muhtarlara ayıracağım. Size pek çok şey söylendi. Ben hiçkimsenin duymadığı, hiçbir siyasi liderin dile getirmediği muhtarlarla ilgili düşüncelerimi salı günü bütün Türkiye'ye ilan edeceğim. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman?
- Benim kökenimde de, benim inancımda da yörük kültürü ve gelenekleri vardır. Yörük kültüründe 'kocakadın' ne demek gayet iyi bilirim. Bu çadırlarda hayat var, yeni doğan çocuklar var. Bu çadırlarda acılar da var zaman zaman. Bu çadırlar Dadaloğlu’nun Köroğlu’nun mekanlarıdır. Bu çadılar kuvayi milliyenin çadırlarıdır. Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eseridir.
- Bu çadırlar güzel Türkçe’mizi asırlar boyu yaşatan çadırlardır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Bu çadırlarda bayrağımız dalgalanır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu çadırlarda hak hukuk ve adalet var. Adaleti ben bu çadırlarda öğrendim. Ben adalet için 450 kilometre yürüdüm. Adaleti ben insanlardan öğrendim. Adaleti ben sevgili Peygamberimizden öğrendim. Adalet bizim vazgeçilmezimizdir.
- Biz adalet için uğraşırken, acaba gerçekten de 2018'in Türkiye'sinde ne oluyor?
- Bugün bilge insanlar Türkiye'nin geleceğinden endişe ediyorlar. Biz birlikte çalışmak zorundayız. Bu parti değil, memleket, adalet meselesidir. İçim acıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1 metre bez üretemeyen Osmanlı, cumhuriyet kurulduğu zaman Anadolu'nun her tarafına fabrikalar götürdü. Osmanlı'nın kendi parasını basacak bankası yoktu.
- Şeker vatandır, vatan satılmaz. Başkalarının ürettiğini bize tükettirmek istiyorlar. 80 milyonu egemen güçler mi bizim insanımız mı doyuracak? Biz bizim çiftçimizin çalışmasından yanayız. Bizim çiftçimiz kazans
- 16 yıldır bu ülkede işsizlik sorununu neden çözemedin? Çiftçi neden hayatından memnun değil. 15 yılda yurtdışındaki bir avuç tefeciye ödenen para 150 milyar dolar. 'Ey Kılıçdaroğlu, 150 milyar dolar yalandır' de.
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