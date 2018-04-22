Bahçeli'den CHP-İYİ Parti anlaşmasına tepki: Çatırdama ve siyasi çürüme hali

MHP Genel Devlet Bahçeli, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir." dedi.

© AA / TBMM / Bülent Yılmaz CHP: Demokrasinin kazanması için 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir."

'MHP'Lİ 5 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİ'YE GEÇECEK' İDDİASI

Öte yandan, Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından MHP'den de 5 milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti sıralarına katılacak. Kulislerde isimlere yönelik bazı tahminler var. İlerleyen saatlerde bu istifaların da açıklanması bekleniyor. MHP lideri Bahçeli'nin 9 Nisan'da milletvekilleriyle yediği yemekte bu durumun yaşanabileceğini belirttiği öğrenildi.