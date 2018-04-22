AK Parti'den CHP-İYİ Parti anlaşması yorumu: Yaşanan hadise, bugünün Güneş Motel vakasıdır

CHP ve İYİ Parti arasındaki iş birliğine ilişkin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini İP’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır" dedi.