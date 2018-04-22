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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Siyasi ahlaksızlığın en yeni ve son örneği

    © AA / Arda Küçükkaya
    Türkiye
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    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır" dedi.

    Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

    • Türk siyaseti, ahlak ve dürüstlük ile hep güçlendi; bundan sonra da ahlak ve dürüstlük ile güçlenmeye devam edecektir. Siyasetçileri milletin gönlünde ve seçim sandığında var eden de güçlü kılan da sahip oldukları ahlak ve dürüstlüktür.

    'GEÇMİŞTE HDP'NİN BAŞARISI İÇİN DUA EDEN CHP BUGÜN DUADAN ÖTESİNİ YAPTI'

    • Geçmişte HDP’nin başarısı için dua/destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı.15 Milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu,siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir.

    'CHP YÖNETİMİ CUMHURİYETİN KURUCU PARTİSİNİ BİR BAŞKA PARTİYE STEPNE YAPTI'

    • Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon; geçmişte Güneş Motel de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına geliyor mu?/gelmiyor mu? Ne dersiniz?
    • CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir.
    • İlkeler ittifakı, şeffaf, dürüstçe, ahlaklı ve meşru bir biçimde hem de yasaya uyarak yapılır. Yasalar dolanarak, ahlak çiğnenerek, kirli pazarlıklarla büyük bir ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atan partiler, şeffaf ve dürüstçe, yasal ve ahlaklı bir ittifakı niçin yapmıyor?

    ALDATACAKLARINI SANIYORLARSA ALDANIYORLAR

    • Eğer CHP ve malum müttefikleri; bu kirli ve karanlık pazarlıklarla, hileli, ahlaksız, dürüst olmayan ve ilkesiz yöntemlerle aziz Türk milletini aldatacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Türk halkı, Kılıçdaroğlu’ndan da bu ilkesizliğe ve ahlaksızlığa imza atanlardan da akıllıdır
    • Türk milletini aldatmak isteyenler, hep aldandılar; kendi hamakatlerini akıllılık zannedenler, kendi hamakatleriyle dün hep kaybetmişlerdir. Bugün de kendi hamakatlerini akıllılık zanneden CHP ve ortakları, milletimizin aklına ve basiretine toslayıp yine kaybedeceklerdir.
    • Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi belli ki başarıdan, seçimi kazanmaktan ve iktidar olmaktan ümidini kesmiştir. Zira seçimde her parti kazanmak için plan yaparken ve mücadele ederken CHP, kazanmak üzerine değil de kaybettirmek için plan ve hesap yapıyor.
    • 24 Haziran’da CHP’nin, iktidar olma hedefi de ümidi de yoktur. CHP yönetiminin tek derdi ve hedefi, Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a kaybettirmektir.Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, CHP yönetimi ve bazılarının gözlerini kör etmiş, akıllarını başından almıştır. Düşmanlıktan gözleri göremez hale gelmiş ve akılları başından gitmiş olanlarla yol da yürünmez, seçim de kazanılmaz, iktidar da olunmaz.

    'CHP GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ'

    • YSK, seçime katılacak partileri açıkladı. CHP’nin payanda olduğu partinin. CHP desteği olmadan da seçime gireceği anlaşıldı. CHP’nin düşürüldüğü gülünç duruma ve eblehliğe bakar mısınız? Böylesine aciz bir CHP yönetimine, Türkiye emanet edilebilir mi? Elbette edilemez.
    • Kılıçdaroğlu yönetimi ve zekası, CHP’yi rezil etmekten başka bir icraatı bugüne kadar yapamadı, bundan sonra da yapamaz. CHP’nin son yaptığı rezaletin de hamakatin de zirvesidir. Allah bunlardan, CHP’lileri de, milletimizi de, devletimizi de korusun.
    • Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı kondur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz. Allah bunlardan ve yol arkadaşlarından milletinizi de devletimizi de korusun. Tabii ki CHP’lileri evlecşyetle korusun.
    • CHP’yi oylarıyla ve destekleriyle yaşatan samimi CHP’liler; eminim ki CHP’nin kirli pazarlıkların ve siyasi ahlaksızlıkların üssü haline getirilmesinin de CHP’ye bu utancın yaşatılmasının da CHP’nin gülünç duruma düşürülmesinin de 24 Haziran’da sandıkta soracaktır…
    • Türkiye’nin yürüyüşünü, Kılıçdaroğlu da ona koçluk yapanlar da uluslarası güçler de işbirlikçiler de durdurmayacaktır. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız, bütün şer ittifaklarına ve işbirliklerine rağmen Allah’ın yardımı, milletimizin duası ve desteğiyle yoluna devam edecektir.

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    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, AK Parti, Bekir Bozdağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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