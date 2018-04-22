Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Siyasi ahlaksızlığın en yeni ve son örneği

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır" dedi.