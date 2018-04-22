Çıray'dan İhsanoğlu’na: Anlatırsam Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır

“Oyum Erdoğan'a” açıklamasında bulunan MHP İstanbul milletvekili İhsanoğlu'na sert tepki gösteren Çıray, sosyal medya hesabından “Onun benim yanımda sayın Erdoğan için söylediklerini bugün anlatsam Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır. İhsanoğlu'na hakkımı helal etmiyorum. Ayıp” ifadelerinde bulundu.
‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’
Çıray, Türkiye'de en büyük sorunun adalet olduğunu belirterek, “İnsanların yargıya güvenmediği, mahkemelerin verdiği kararları sorguladığı bir ortamdan herkes bıktı. Türkiye'de herkesin ortak beklentisi ve talebi adalet. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığında yeniden adaletli Türkiye'ye” şeklinde yorum yaptı.
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