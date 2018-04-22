Dizi özetleri Cumhurbaşkanlığı Özel Yayını'ndan fazla izlendi

© AA / Murat Kula Erdoğan: Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor

Erdoğan'ın canlı açıklamalarda bulunduğu özel program, 21 Nisan 2018 reyting sıralamasında 23'üncü oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, bir çok dizinin tekrarlarının ve özetlerinin bile, Erdoğan'ın açıklamalarından daha fazla izlenmesi dikkat çekti.

21 Nisan reyting sonuçlarına göre, 'total' reyting sıralamasında Survivor birinci olurken, ikinci Yeni Gelin dizisi oldu. AB ve ABC1'de ise ikinciliği İnsanlık Suçu dizisi üstlendi.