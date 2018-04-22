Dizi özetleri Cumhurbaşkanlığı Özel Yayını'ndan fazla izlendi

Erdoğan'ın canlı açıklamalarda bulunduğu özel program, 21 Nisan 2018 reyting sıralamasında 23'üncü oldu.
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Cumhuriyet'in haberine göre, bir çok dizinin tekrarlarının ve özetlerinin bile, Erdoğan'ın açıklamalarından daha fazla izlenmesi dikkat çekti.
21 Nisan reyting sonuçlarına göre, 'total' reyting sıralamasında Survivor birinci olurken, ikinci Yeni Gelin dizisi oldu. AB ve ABC1'de ise ikinciliği İnsanlık Suçu dizisi üstlendi.
REYTİNG | TNS verilerine göre Cumartesi tüm gün izlenme listesi https://t.co/SzjNF5LtS4 #Survivor #İnsanlıkSuçu #YeniGelin pic.twitter.com/EAZtTaaa2L— RaniniTv® (@raninitv) April 22, 2018
Dizi özetleri Erdoğan'dan fazla izlendi https://t.co/faDjM4xKbj pic.twitter.com/lA3x7IPwXn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2018
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