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    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

    AK Partili Turan: Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    AK Partili Bülent Turan, CHP'nin, 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline geldiğini savunarak, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır" dedi.

    CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
    © AA /
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    Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

    'YENİ BİR 'GÜNEŞ MOTEL' OLAYI'

    CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

    Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

    'MAKUL HİÇBİR CHP'Lİ BU FİLME RIZA GÖSTERMEYECEK'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Metin Aktas
    Bahçeli'den CHP-İYİ Parti anlaşmasına tepki: Çatırdama ve siyasi çürüme hali
    Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu ileri süren Turan, şunları kaydetti: "Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

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    Etiketler:
    İYİ Parti, AK Parti, CHP, Bülent Turan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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