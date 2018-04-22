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    Başbakan Yıldırım İzmir'de

    Başbakan Yıldırım: 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak

    © AA / Mustafa Aktaş
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Yıldırım "İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var" dedi.

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    Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, kendisini karşılayan vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi, çocuklara hediye dağıttı.

    Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, seçim kampanyasını Küner'den başlattıklarını belirterek, "Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in ismini taşıyan Menderes ilçesi Küner'den seçim kampanyasını başlatıyoruz" diye konuştu.

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    Siyasetin ayrı hizmet etmenin ayrı şey olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

    "Hizmet yoksa siyaset yapmayacaksın. Muhtar, 24 Haziran'da yüzde yüz oy çıkaracağını söylüyor. Bu kadar cimri olmayın bir kaç tane bırakın. Gariplere kalsın. Yaz geldi her taraf yeşillendi, çiçek açtı. İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Her köşesinde milletimiz, coşkuyla, sevinçle yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var"

    Yıldırım, "24 Haziran'da ilklerin şehri İzmir bu hesabı en iyi şekilde görecek ben hemşehrilere güveniyorum. Kardeşiniz burada, her zaman yanınızdayım. 780 bin kilometrekarenin her köşesinde 81 milyon vatandaşımızın, milletimizin hizmetindeyiz, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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