Hüda-Par'dan AK Parti'ye 'siyasi ahlaksızlık' tepkisi: Kusura bakma, önce sen başlattın

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök, CHP ve İYİ Parti arasında yapılan 15 vekil anlaşmasını 'siyasi ahlaksızlık' olarak değerlendiren AK Parti'ye cevap verdi: "Kusura bakma, önce sen başlattın."

İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’nin sürpriz hamlesiyle sona erdi. CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin bu adımı, AK Parti ve MHP'den sert ithamlara sebep oldu. Anlaşmanın 'siyasi ahlaksızlık' olduğunu iddia eden AK Parti'den 'okeye dördüncü arıyorlar' gibi eleştiriler de yapıldı. Erken seçimde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için çalışacağız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 vekil kararını "Siyasi çürüme hali" olarak niteledi.

Bugün Saadet Partisi ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Hüda-Par'ın genel başkan yardımcısı Aydın Gök de eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Seçim barajının hala uygulandığına dikkat çeken Gök, şunları yazdı:

Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur. Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur. Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın.

Seçim barajını kaldırma

Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur

Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur

Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış

şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın. — Aydın GÖK (@DrAydinGok) 22 Nisan 2018

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