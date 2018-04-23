Hüda-Par'dan AK Parti'ye 'siyasi ahlaksızlık' tepkisi: Kusura bakma, önce sen başlattın

CHP ve İYİ Parti'nin bu adımı, AK Parti ve MHP'den sert ithamlara sebep oldu. Anlaşmanın 'siyasi ahlaksızlık' olduğunu iddia eden AK Parti'den 'okeye dördüncü arıyorlar' gibi eleştiriler de yapıldı. Erken seçimde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için çalışacağız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 vekil kararını "Siyasi çürüme hali" olarak niteledi.
Bugün Saadet Partisi ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Hüda-Par'ın genel başkan yardımcısı Aydın Gök de eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Seçim barajının hala uygulandığına dikkat çeken Gök, şunları yazdı:
Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur. Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur. Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın.
Seçim barajını kaldırma— Aydın GÖK (@DrAydinGok) 22 Nisan 2018
Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur
Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur
Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış
şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın.
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