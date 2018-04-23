BBP de Hazine'den seçim yardımı istiyor

© AA / Ömer Ural Karamollaoğlu'ndan partilere Hazine yardımına tepki

Partisinin, erken seçim gündemi ile toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına rahmet diledi.

'5'ER MİLYON LİRA VERİLSE NE OLUR?'

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı kapsamında AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ocak ayında 274 milyon lira verildiğini, seçim yardımı adıyla bu partilere 548 milyon lira daha ödeneceğini ifade eden Destici, Meclis'te görüşülen teklifte 'eksik, hukuksuz ve haksız buldukları bir husus bulunduğu' görüşünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani toplam bu yıl içerisinde 4 partiye Hazineden verilecek para 822 milyon Türk Lirası. Henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılacak partileri açıklamadı ama ocak ayını esas alırsak 9 siyasi partinin seçimlere katılacağı açıklanmıştı. 4'ü 822 milyonu paylaşan partiler. Geriye 5 parti kalıyor. Adı 'seçim yardımı' olan 548 milyonun sadece 25 milyonu, diğer seçime katılmaya hak kazanan partilere 5'er milyon olarak verilseydi ne olurdu acaba? Demokrasimiz güçlenirdi.

'MUHALEFETİN DE SESİ ÇIKMADI…'

Adalet, az da olsa hak, hukuk tecelli etmiş olurdu. Biz uyarılarımızı, tekliflerimizi yaptık ama maalesef sadece iktidar partisiden değil, diğer muhalefet partilerinden de hiçbir cevap alamadık. Hiçbirisi 822 milyonu bir başkasıyla paylaşmak istemedi. Adaletsizlikten, hukuksuzluktan bahseden şu anda en çok bu konuyu gündeme getiren ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin de sesi çıkmadı. Henüz vakit geçmiş değil. Uyum yasaları yapılırken, bu konuda ivedilikle bir düzenleme yapılmasını ve 'seçim yardım' adı altında dağıtılan 548 milyonun içerisinden, seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz."

Erken seçim için siyasi partilere Hazine'den 547.4 milyon lira daha aktarılacak.

Böylece seçim öncesinde AK Parti’ye 278 milyon lira, CHP’ye 142.2 milyon lira, MHP’ye 66.8 milyon lira ve HDP’ye de 60.4 milyon lira daha Hazine yardımı aktarılacak. Toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.

Hazine, bir önceki seçimde yüzde 3'ü geçen partilere yardım yapıyor.