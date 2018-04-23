'5 MHP'li vekil, İYİ Parti'ye geçecek' iddiası

Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara'da verdiği yemekte ortada seçim kararı yokken ilginç bir öngörüde bulunduğu ifade edildi.

Kulislerde Bahçeli'nin vekillerine söylediği şu sözler konuşulmaya başlandı:

“CHP’den İP’e geçebilecek vekiller var. Grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var. ”

Bahçeli’nin CHP öngörüsünün gerçekleştiği belirtilirken şimdi MHP’den İYİ Parti'ye geçmesi muhtemel isimlerin kimler olabileceği üzerinde duruluyor.

MHP'den İYİ Parti'ye 5 vekilin geçmesi durumunda iki partinin sandalye dağılımı birbirine yakınlaşıyor. Böyle bir durum yaşanırsa MHP'nin 31, İYİ Parti'nin 25 vekili olacak.

KİM BU İSİMLER?

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre de MHP’de 'Kim bu isimler' tartışması yaşanırken, bu isimlerin, MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde Meral Akşener’i destekleyeceğini açıklayan Bursa milletvekili Kadir Koçdemir, Anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklayarak, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Atila Kaya, yine MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ve 19 Haziran 2016’daki olağanüstü kurultayın ardından grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İzmir milletvekili Oktay Vural, Sakarya milletvekili Zihni Açba ile Kahramanmaraş milletvekili Fahrettin Oğuz Tor olduğu ileri sürüldü. Ancak Kaya ve Açba birer açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Oktay Vural da “İstida mı ettiniz?” sorusuna “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.