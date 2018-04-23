Eski MİT'çinin Karlov suikastından tutuklandığı ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın Karlov cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar arasında Altıntaş’ın FETÖ abisi BTK uzmanı Şahin Söğüt’ün olduğu 8 kişi tutuklandı.

tutuklanan 8 kişi arasında, bugüne kadar kimliği ve görevi sır gibi saklanan bir isim gün yüzüne çıktı: Eski MİT görevlisi Vehbi Kürşad Akalın. Cinayete iştirak suçundan 9 Ocak 2018’de tutuklandığı öğrenilen Akalın’ın MİT’in Rusya Masası’nda görev yaparken FETÖ üyeliği iddiasıyla ihraç edildiği ve bu kapsamda tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet'in haberinde özetle şu bilgiler yer aldı:

"Eski MİT görevlisi Muhammet Şükrü Ersoy ile aynı FETÖ hücresinde bulunan Akalın’ın abiliğini, Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce yapıyordu. Kötüce, BTK’de çalışırken ihraç edilmişti. Katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘abiliği’ni de yine bir BTK uzmanı olan Şahin Söğüt’ün yapması dikkat çekti.

© AA / Muhammed Selim Korkutata Karlov suikastçısının 'ağabeyi' tutuklandı

Eski MİT’çi Ersoy, ifadesinde Akalın’a ilişkin şunları kaydetti:

'Hüseyin Kötüce, Rusya Federasyonu konularıyla çok ilgiliydi. Bu yüzden bu şubede çalışan Vehbi Kürşat Akalın ile evdeki odaların birinde yalnız olarak görüşüyordu. Vehbi Kürşad Akalın’ın şube konuları kapsamında dokümante ettikleri görüntüleri bana da izletmişti. Bu konu hakkında Kötüce’ye bilgi verdiğini söylemişti. Benim evimde gerçekleşen bir görüşmede; Vehbi Kürşad Akalın, gittiği daire yemeğinde dairedekilerle fotoğraf çektirdiğini söyledi. Bunun üzerine Kötüce bu fotoğrafın şu anda telefonda olup olmadığını sordu. Akalın cep telefonunda bulunan fotoğrafı Kötüce’ye gösterdi. Fotoğrafta bulunan şahıslar hakkında Kötüce kim olduklarına dair sorular sordu. Kürşad da bu sorulara yanıtlar verdi.'

Akalın’ın Rusya masasında çalışmasının avantajını kullanarak, Karlov ile ilgili edindiği bilgileri abisi Hüseyin Kötüce’ye ilettiği öne sürüldü."