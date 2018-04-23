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    Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2013 yılından bu yana Ankara'da görev yapıyordu.

    Eski MİT'çinin Karlov suikastından tutuklandığı ortaya çıktı

    © AA / Ecenur Çolak
    Türkiye
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    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Rusya Masası’nda görevli olan Vehbi Kürşad Akalın’ın Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi olayına karıştığı iddia edildi. Akalın'ın geçen ocak ayında tutuklandığı da ortaya çıktı.

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov moments before he was shot and killed in Ankara
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
    'Karlov'un katili polis, cep telefonunu yem olarak kullandı' iddiası
    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın Karlov cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar arasında Altıntaş’ın FETÖ abisi BTK uzmanı Şahin Söğüt’ün olduğu 8 kişi tutuklandı. 

    tutuklanan 8 kişi arasında, bugüne kadar kimliği ve görevi sır gibi saklanan bir isim gün yüzüne çıktı: Eski MİT görevlisi Vehbi Kürşad Akalın. Cinayete iştirak suçundan 9 Ocak 2018’de tutuklandığı öğrenilen Akalın’ın MİT’in Rusya Masası’nda görev yaparken FETÖ üyeliği iddiasıyla ihraç edildiği ve bu kapsamda tutuklandığı bildirildi.

    Cumhuriyet'in haberinde özetle şu bilgiler yer aldı:

    "Eski MİT görevlisi Muhammet Şükrü Ersoy ile aynı FETÖ hücresinde bulunan Akalın’ın abiliğini, Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce yapıyordu. Kötüce, BTK’de çalışırken ihraç edilmişti. Katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘abiliği’ni de yine bir BTK uzmanı olan Şahin Söğüt’ün yapması dikkat çekti.

    Karlov suikastçısının abisi adliyeye sevk edildi
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Karlov suikastçısının 'ağabeyi' tutuklandı
    Eski MİT’çi Ersoy, ifadesinde Akalın’a ilişkin şunları kaydetti:

    'Hüseyin Kötüce, Rusya Federasyonu konularıyla çok ilgiliydi. Bu yüzden bu şubede çalışan Vehbi Kürşat Akalın ile evdeki odaların birinde yalnız olarak görüşüyordu. Vehbi Kürşad Akalın’ın şube konuları kapsamında dokümante ettikleri görüntüleri bana da izletmişti. Bu konu hakkında Kötüce’ye bilgi verdiğini söylemişti. Benim evimde gerçekleşen bir görüşmede; Vehbi Kürşad Akalın, gittiği daire yemeğinde dairedekilerle fotoğraf çektirdiğini söyledi. Bunun üzerine Kötüce bu fotoğrafın şu anda telefonda olup olmadığını sordu. Akalın cep telefonunda bulunan fotoğrafı Kötüce’ye gösterdi. Fotoğrafta bulunan şahıslar hakkında Kötüce kim olduklarına dair sorular sordu. Kürşad da bu sorulara yanıtlar verdi.'

    Akalın’ın Rusya masasında çalışmasının avantajını kullanarak, Karlov ile ilgili edindiği bilgileri abisi Hüseyin Kötüce’ye ilettiği öne sürüldü."

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    Etiketler:
    FETÖ, MİT, Vehbi Kürşad Akalın, Andrey Karlov, Türkiye
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