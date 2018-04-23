Gezici'den seçim anketi: Akşener, ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkıyor

Ankete göre olası Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri sorulduğunda seçmenlerin şöyle bir dağılımı oluyor: Recep Tayyip Erdoğan 43.5, Meral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Temel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Kesici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.
İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında tablo Erdoğan 45.6 Akşener 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Erdoğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.
'HATA OLURSA SANDIĞA GİTMEME ORANI YÜZDE 22'
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:
"Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seçmen sandığa gitmedi, bu seçmenin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22'yi bulabilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li birini aday yapmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday sandığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.
2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında paylaşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görülüyor. AKP'nin yüzde 15-17 arasında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.
'SAADET, AK PARTİ'DEN YÜZDE 5 ALIYOR'
Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu'ndan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor."
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