Kayıt
09:01 23 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan ve Akşener

    Gezici'den seçim anketi: Akşener, ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketine göre 24 Haziran 2018'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday yok. Ankete göre seçmenin yüzde 72’si yarışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçeceğine inanıyor.

    Meral Akşener
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    CHP, Akşener'i ikna turunda: 'Vazgeç, ortak aday gösterelim'
    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gezici Araştırma, 14-15 Nisan ta­rihleri arasında 21 ilde 3864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı.

    Ankete göre olası Cumhurbaşkanı adayların­dan kimi destekleyecekleri so­rulduğunda seçmenlerin şöyle bir dağılımı oluyor: Recep Tayyip Erdoğan 43.5, Me­ral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Te­mel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Ke­sici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

    İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarı­şında tablo Erdoğan 45.6 Akşe­ner 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çı­kıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, karar­sızlar artıyor.

    AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi
    © AA / Murat Kaynak
    Gezici, partilerin anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti düşüşte
    Seçimde hangi partiye oy vere­ceksiniz sorusuna AK Parti (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AK Parti-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AK Parti-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

    'HATA OLURSA SANDIĞA GİTMEME ORANI YÜZDE 22'

    Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araş­tırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

    "Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seç­men sandığa gitmedi, bu seçme­nin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa git­meme oranı yüzde 22'yi bula­bilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li bi­rini aday yapmalı. Kemal Kılıç­daroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday san­dığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

    AK Parti Genel Merkezi
    © AA / Murat Kula
    Andy-Ar: AK Parti Genel Merkezi'nde doğal bir panik var
    'MERKEZ SAĞ, AKŞENER'DE TOPLANDI'

    2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında pay­laşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görü­lüyor. AKP'nin yüzde 15-17 ara­sında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

    'SAADET, AK PARTİ'DEN YÜZDE 5 ALIYOR'

     Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağ­men Temel Karamollaoğlu'n­dan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor."

    İlgili konular:

    Akşener'den ilk açıklama: Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir
    Akşener, seçim startını verdi
    Meral Akşener'den derbi yorumu
    Etiketler:
    Gezici Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    Karikatür
    ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam