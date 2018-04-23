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    Kanal İstanbul

    Güney Kore, Kanal İstanbul'a talip

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    Güney Kore, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından kamuoyunda 'çılgın proje' olarak da bilinen Kanal İstanbul projesine de talip oldu. Yakın zamanda ihalesinin yapılması planlanan dev proje, Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapacağı Güney Kore ziyaretinde detaylı olarak ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve eşi Emine Erdoğan (solda), Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere, özel uçak TUR ile TSİ 23.40'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidiyor
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki hafta Özbekistan ve Güney Kore’ye yapacak.

    29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ziyaretlerde bölgesel ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerin ana gündem maddesi ekonomi olacak. İlk olarak Taşkent’e gidecek olan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız
    Hürriyet'in haberine göre Erdoğan’ın ikinci durağı dünyanın önemli ekonomilerinden birine sahip olan Güney Kore olacak. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Mavi Saray’da ağırlayacağı Erdoğan, burada da mevkidaşıyla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirecek. Seul’de Türkiye-Güney Kore İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan’ın Güney Kore’de Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Daelim, Hanwha, birçok otomobil firmasına iç aksam üreten Seoyon, Hana Yatırım Bankası gibi birçok dev şirketle görüşmesi planlanıyor. Yıllık piyasa hacimleri toplamda trilyon dolarları bulan dev şirketlerin birçoğunun Türkiye’de ciddi yatırımları bulunuyor.

    Erdoğan’ın bu yatırımların devamı ve arttırılması noktasında mesajlar vermesi de bekleniyor. Erdoğan’ın temaslarında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’ın talip olduklarını açıkladığı Kanal İstanbul Projesi de konuşulacak.

    1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Güney Koreli Daelim ve SK firmasıyla Limak, Yapı Merkezi konsorsiyumu kazanmıştı.

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    Etiketler:
    Moon Jae-in, Şevket Mirziyoyev, Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore, Türkiye
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