Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Yörük Çalıştayı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaşan Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı zulmü!!' Osmanlı'ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu."

‘Osmanlı zulmü’!!

Osmanlıya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki.

Yazık!

Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu. pic.twitter.com/JKlOb6bK8C — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 23, 2018

​'DADALOĞLU, KÖROĞLU BOŞUNA MI ÇIKTI?'

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Kılıçdaroğlu, dün Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda şunları söylemişti:

"Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."