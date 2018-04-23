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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener: Artık gerilmeyeceğiz, korkmayacağız

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayınladı. Akşener'in mesajında "İYİ Parti iktidara geldiğinde tüm 23 Nisan’lar şehirlerin sokaklarında, festival havasında ailelerle birlikte kutlanacak. Artık gerilmeyeceğiz. Korkmayacağız" ifadesi yer aldı.

    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
    © AA /
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    Akşener'in 23 Nisan için yayınladığı yazılı mesajı şöyle:

    "Aziz milletimiz,

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. 

    Bu özel ve güzel günde, milli egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan bayram kutlamalarını, milletin elinden alıp okullara hapseden anlayışın, milletin egemenliğinin karşısına da kişisel saraylarının egemenliğini koyduğunu hatırlatmak istiyorum.

    Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz.

    Türkiye’nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna, Türkiye’nin gelişmesi çocuklarımızın gelişmesine bağlıdır. 

    Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan’ı hediye etmiştir.

    Maalesef ülkemizde yaşanan kara tablodan, korku ikliminden en yüksek acı payı çocuklarımız almaktadır;

    Adalet Bakanlığı verilerine göre çocuklara yönelik suçlar, son 10 yılda 3 kat artmıştır. Bunların yüzde 70’i 11 yaşın altında.

    Yine çocuğa yönelik suçlarda ülkemiz 3.sırada.

     TÜİK verilerine göre ülkemizde işlenen suçların yarısı çocuklara karşı işleniyor. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir, üçüncü sırada Adana var.

    TBMM’den çocuk istismarını önleme yasası suçlulara ne ceza verileceğini, yani işlenmiş suçu cezalandırmak dışında önleyici bir çözüm içermemiştir.

    Üstelik, çocukları mağduriyetten koruyacak önemli kurumlardan biri olan rehberlik öğretmenliği, bu iktidar tarafından yönetmelikle işlevsiz hale getirilmiştir.

    Çocuğa karşı işlenen suçlar dışında, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlarda artış oranı son altı yıl için yüzde 80 civarındadır. 

    Ülkemizim önemli üniversitelerinden birinin araştırmasına göre bizim çocuklarımızın 7 milyon 510 bini yeterince ısınamıyor ve karnını doyuramıyor. 

    Durum bu kadar acı ve vahimken, iktidar bu konuda devekuşu sendromuna girmiş durumda. Kafasını kuma gömüp yandaşlarla iş yapmak derdine düşmüştür.

    İYİ PARTİ olarak biz, 23 Nisan’larda sadece bir kesimin çocukları bayram yapsın diye değil, 81 ilimizde yaşayan tüm çocuklar mutlu olsun diye çalışıyoruz. 

    23 Nisan kutlamaları
    © AA / Adem Koç
    AK Parti, CHP ve MHP liderlerinden 23 Nisan mesajları
    Güzel ülkemizin tüm çocuklarının kahkahaları sokakları, parkları doldurunca biz hedefimize ulaşmış olacağız. 

    Tüm çocukların mutluluğunu hedeflemek, ülkenin refah ve huzur içinde olması demektir.

    Güzel ülkemizin tüm sorunları, çocuklar ölmeden, zarar görmeden çözülebilir.

    Biz bunun için siyaset yapıyoruz.

    İYİ’ler çocuklar için var.

    İYİ PARTİ iktidara geldiğinde tüm 23 Nisan’lar şehirlerin sokaklarında, festival havasında ailelerle birlikte kutlanacak. Sadece çocuklarımız değil, onların annesi, babası, büyükannesi, büyükbabasıyla el ele coşkuyla kutlayacağız.

    Artık gerilmeyeceğiz. Korkmayacağız.

    Bu vesileyle 23 Nisan’ı ve milli egemenliğimizi bizlere hediye eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimi sunuyor, tüm çocuklarımızı kucaklıyorum."

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    Etiketler:
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
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