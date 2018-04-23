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    Taksim'deki 23 Nisan töreninde tartışma

    Taksim'deki 23 Nisan töreninde tartışma

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci arasında tartışma yaşandı.

    Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, CHP İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu ile öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okulların folklor gösterileri sergilendi.

    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
    © AA /
    Devlet erkanı, 23 Nisan için Anıtkabir'i ziyaret etti
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    Tören sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci arasında bir süre tartışma yaşandı.

    Törenin çok kısa tutulduğunu belirterek Yelkenci'ye tepki gösteren Çiçek, "Türk milletinin vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu iktidarın milli bayramlarda ne kadar samimiyetsiz olduğunu biraz önce hep beraber izledik. İl Milli Eğitim Müdürü geldi formalite icabı iki cümle söyledi ve bölgeden uzaklaştı. Milli eğitim müdürü bizi de görmedi. Milletvekillerine hoş geldiniz deme nezaketini de göstermedi. Görmediğini ifade etti. Her şey gayri samimi" dedi.

    CHP'Lİ TANRIKULU PROTESTO EDİLDİ

    Yaşanan tartışma sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve DSP İstanbul İl Başkanlığı çelenklerini anıta koydu.

    Törenin ardından CHP üyesi olduğunu söyleyen bir kişi, Sezgin Tanrıkulu'nu protesto etti. Elinde Türk bayrağı olan kişi polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Dursun Çiçek, Ömer Faruk Yelkenci, Sezgin Tanrıkulu, İstanbul, Taksim
    Topluluk kurallarıTartışma
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