AK Partili Ünal: O yazı mizah amacıyla yazılmıştı

Yeni Şafak'ın AK Parti milletvekili yazarı Aydın Ünal, köşesinde kaleme aldığı "Aday adaylarına tavsiyeler" başlıklı yazının mizah amacıyla yazıldığını söylerken "Bir yazar için en büyük talihsizlik, yazdığı mizah yazısının mizah olduğunu açıklamak zorunda kalması olsa gerek" dedi.

© AA / Murat Kaynak AK Parti milletvekili köşe yazarından adaylara 'ironik' tavsiyeler

Ünal, 19 Nisan'da kaleme aldığı yazısında 'ironi mi, gerçek mi' dedirten tavsiyelerde bulundu. AK Partili köşe yazarı, yazısında 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler için milletvekilleri aday adaylarına "Lüks araçlarınızı gözlerden kaçırın. Sevmeseniz de simit yiyin. Mümkün olduğu kadar anlamsız cümleler kurun. Seçilinceye kadar halkın her türlü nazına, niyazına tahammül edin" gibi 'tavsiyeler' yaptı.

Ünal, bugünkü köşesinde de o yazının mizah amacıyla yazıldığını belirtti. Ünal'ın köşesine düştüğü not şöyle:

"Seçim öncelerinde ortaya çıkan ve yaptıklarıyla kendilerini küçük düşüren aday adayı tiplemelerini kaleme aldığım önceki yazım epeyce istismar edildi. Bir yazar için en büyük talihsizlik, yazdığı mizah yazısının mizah olduğunu açıklamak zorunda kalması olsa gerek. Sol muhalefetin ve FETÖ’cülerin yazıyı sanki ciddiymiş gibi çarpıtmalarını anlamak mümkün, karakterleri bu; ancak, AK Parti’ye sonradan tutunmuş ve ne yazık ki siyaseti içerden kemirmeye çalışan ahlaksız trol güruhu, sanki AK Parti böyle aday adaylarını aday yaparmış gibi yazımı ifşa, itiraf, özeleştiri gibi yansıtma hafifliğine düştüler. Kendileriyle dalga geçtiğim aday adayı tipi eski siyasette kaldı. Şimdi değil AK Parti, diğer partiler bile bu aday adayı tiplerini yanlarına yaklaştırmıyorlar. Kısacası, mizahtı o yazı, mizah!"



