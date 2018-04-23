Koltuğunu 12 yaşındaki Fatih'e devreden Erdoğan: Temennim ismiyle müsemma olur

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devreden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim temennim Fatih ismiyle müsemma olur" dedi.

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş oldu.

Konuşmasında, "Bu makamlar gelip geçicidir" diyen Erdoğan, "Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Benim temennim Fatih ismiyle müsemma olur. Sizlere çok inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe umudumu artırıyor. Özgüveniniz bana farklı bir güven aşılıyor. Tebrik ediyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş oturdu. Çocuk Cumhurbaşkan'ın yaptığı açıklamalar #SosyalMedyadaGündem pic.twitter.com/c2Fz8JyRmg — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 23 Nisan 2018

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Mintaş "İlk icraatım milletimize hizmet olacak" dedi. Gazetecilerin torunları ile 23 Nisan'ı kutlama fırsatı olup olmadığını sorması üzerine Fatih Mintaş, "Kardeşimin müsameresini izledim. Torunum olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi. Erdoğan, "İnşallah ileride çok torunun olur. Benim 6 torunum var" dedi. Fatih Mintaş, Erdoğan'a "Maşallah" diye yanıt verdi.

Ardından Erdoğan "Ben Ankara'da torunlarım İstanbul'da. Ama dün torunlarımla vakit geçirme olanağım oldu. Bir gün önce 23 Nisan'ı kutlamış oldum" ifadelerini kullandı.

'BU KIYAĞIMI DA UNUTMAYIN'

Erdoğan soruların ardından çocuklara makamında ağırlamayı teklif ederek, "Bu kıyağımı da unutmayın" dedi.