Akşener'in koltuğuna oturan 9 yaşındaki Beren: Seçilirsem parlamenter sisteme döneceğim

Beren’in konuşmasının ardından Akşener de şunları söyledi:
“Ülkemizin her bir yerinde yaşayan her bir çocuk bir çiçek, bu kadar güzel çocuklarla bir arada olmak bambaşka bir duygu. Diğer taraftan sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlar için bir bayram var. Bunu da size emanet eden büyük Atatürk, ülkemizin kurucusu. Liderimiz Atatürk’ün emaneti. Biz büyükler ne kadar bu yoldan yürüdük o başka bir şey. Ama inşallah sizler bu bayramı yaşatacaksınız. Ülkemizin kurtarılmasını sağlayan Atatürk’ümüze uygun birer birey olarak hayata devam edeceksiniz.”
“Yani ne tavsiye ediyorsun İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunda” sorusunu yineleyen Akşener, “Düşünmem lazım” yanıtını aldı. Akşener “Peki Cumhurbaşkanlığı'na adaysın, kazanacaksın ve seçildin. Ne yapacaksın” sorusunu yöneltti. Beren önce “Ülkemizin yönetim şeklini cumhuriyete döndüreceğim” dedi, sonrasında ise Akşener’in tavsiyeleri doğrultusunda, “Parlamenter sisteme döneceğim. Hukukun üstünlüğünü, adaleti sağlayacağım ve çocukların istismarını önleyeceğim” sözlerini onayladı.
Beren bir isteği olduğunu ekleyerek, “Çocukların da oy kullanmasını istiyorum” dedi. Akşener ise “Bunu ben de çok isterim. Kesinlikle vicdan devreye girer. Ama büyükler buna izin vermez” sözleriyle yanıt verdi.
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