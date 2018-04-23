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    Meral Akşener

    Akşener'in koltuğuna oturan 9 yaşındaki Beren: Seçilirsem parlamenter sisteme döneceğim

    © AA /
    Türkiye
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    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok siyasetçi koltuğunu çocuklara devretti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koltuğuna oturan 9 yaşındaki Beren Özateş de cumhurbaşkanı adayı seçilmesi durumunda parlamenter sisteme dönüleceğini söyledi.

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    © AA /
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    Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla genel merkezde bir araya geldi. Akşener'in burada başkanlık koltuğunu devrettiği 9 yaşındaki Beren Özateş, “Biz çocuklar ülkemizde iyiliğin temsilcileriyiz. Bugün bu koltukta herkese iyi insan olmayı ve iyiliği yaymayı tavsiye ediyorum” dedi.

    Beren’in konuşmasının ardından Akşener de şunları söyledi: 

    “Ülkemizin her bir yerinde yaşayan her bir çocuk bir çiçek, bu kadar güzel çocuklarla bir arada olmak bambaşka bir duygu. Diğer taraftan sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlar için bir bayram var. Bunu da size emanet eden büyük Atatürk, ülkemizin kurucusu. Liderimiz Atatürk’ün emaneti. Biz büyükler ne kadar bu yoldan yürüdük o başka bir şey. Ama inşallah sizler bu bayramı yaşatacaksınız. Ülkemizin kurtarılmasını sağlayan Atatürk’ümüze uygun birer birey olarak hayata devam edeceksiniz.”

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    Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre konuşmasının ardından “Beren ne tavsiye ediyorsun?” diye soran Akşener’e yanıt "Neyle ilgili” oldu. Bunun üzerine Akşener, “Bak bak siyaseti öğrenmiş” dedi.

    “Yani ne tavsiye ediyorsun İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunda” sorusunu yineleyen Akşener, “Düşünmem lazım” yanıtını aldı. Akşener “Peki Cumhurbaşkanlığı'na adaysın, kazanacaksın ve seçildin. Ne yapacaksın” sorusunu yöneltti. Beren önce “Ülkemizin yönetim şeklini cumhuriyete döndüreceğim” dedi, sonrasında ise Akşener’in tavsiyeleri doğrultusunda, “Parlamenter sisteme döneceğim. Hukukun üstünlüğünü, adaleti sağlayacağım ve çocukların istismarını önleyeceğim” sözlerini onayladı.

    Beren bir isteği olduğunu ekleyerek, “Çocukların da oy kullanmasını istiyorum” dedi. Akşener ise “Bunu ben de çok isterim. Kesinlikle vicdan devreye girer. Ama büyükler buna izin vermez” sözleriyle yanıt verdi.

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    Etiketler:
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
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