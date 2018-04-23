Kiliseye benzetildiği için bağış yapılmayan cami, 12 yıldır tamamlanamadı

Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına 2006 yılında başlanılan Molla Halil Camisi, dış mimarisinin kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

© Fotoğraf : DHA 'Apartman cami' modası yayılıyor 5

Yapımına başladıktan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra mimarisi kiliseye benzetilen cami, yeterli bağış toplanamadığı için bir süre sonra Türk Diyanet Vakfı'na devredildi.

Yapının inşaat masraflarının altından kalkamayan vakıf, iş adamlarını devreye soksa da cami inşaatını geçen zaman zarfında tamamlayamadı. Caminin içerisinde yapılan küçük bir bölüm ibadete açılırken, Müftülük yetkilileri de yapının hazırlanacak olan projeyle bazı bölümlerinin yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

'TOPLANAN PARA ANCAK ELEKTRİK VE SU İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR'



Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk, caminin bazı kişilerce kiliseye benzetilmesiyle yeteri kadar bağış toplayamadıklarından yakındı, toplanan az miktarda paranın da caminin ancak elektrik ve su ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

© Fotoğraf : DHA İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinleri, "Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil" diyor.

Trabzon Ortahisar ilçe Müftüsü Adem Aygül, kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışma yaratan caminin, projeyle yeniden inşa edileceğini belirterek, "2006 yılında yapımına başlanan cami yeni bir proje ile yeniden yapılacak. Oradaki camiye ait arazi genişletilecek. Bunun için yeni bir proje bekliyoruz" dedi.

'BİR PROJE ANCAK BU KADAR KÖTÜ YAPILABİLİRDİ'

© Fotoğraf : DHA Tarihi cami 1 haftadır su altında: Bahçesini denizanaları bastı 5

İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinlerinden Ziya Arslan, "Buradaki yapı, görünüş itibariyle camiyi pek andırmıyor, kiliseye benziyor. Böyle güzel bir yerde bu kadar alan işgal ediliyor. Bir planlama, proje ancak bu kadar kötü yapılabilirdi. Görüldüğü gibi mimari yapısı bizim Türk mimarisine uygun değil. Bunu gören insanlar 'Burada kilise mi yapılıyor?' diye soruyorlar. Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil" diye konuştu.

'BURADAKİ ESNAF, VATANDAŞ DİNİNE SADIK İNSANLAR'



© AA / Arşiv TBMM’deki ödüllü cami yıkılacak

Caminin yeniden projelendirilerek Türk mimarisine özgü olarak yapılması gerektiğini savunan İbrahim Şeras da, "Söylentilere gerek yok. Zaten görünüyor ki burası kiliseyi andırıyor. Buradaki esnaf, vatandaş dinine sadık insanlar. Yıllardır burası enkaz halinde duruyor. Neden burada böyle bir yapı yapıldı onu anlayamadık. Burada yapılan yapıya karşıyız. Kısa zamanda buranın yeniden projelendirilip yapımının tamamlanması lazım. Kubbelerin tekrar minare şekline dönüştürülmesi gerekir" ifadesinde bulundu.