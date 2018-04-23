MHP'den '5 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek' iddiasına yanıt: Abidik gubidik işlerden sonra giden olur mu, göreceğiz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin ardından MHP'den de 5 vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddialarına, "Bugün itibarı ile herhangi bir durum söz konusu değil. Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz" yanıtını verdi.

Habertürk'ten Sibel Erdem'e konuşan MHP'li Akçay, MHP'den 5 vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını değerlendirdi.

CHP'den 15 değil 16 vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini söyleyen Akçay, "Bundan aylar önce bir tanesi gönderildi. Genel sekreter yapıldı. Esir pazarında pazarlanır gibi gönderildiler. Hani ilkeli ittifak. İkinci Güneş Motel vakasıdır. Adına şerr ittifakı dediğimiz ittifakın bir başka versiyonudur. Merdiven altı siyasetle uğraşmayın. Bizim için sürpriz olmadı. Aylar önce grup kurmak için abidik gubidik işlere girmeyeceğiz diyenler bu işlere girdi. Milli iradeyi siyaset pazarı kurarcasına pazarlayan bir hale girmişlerdir. Aslında CHP 24 Haziran için kendi helvasını karıyor" dedi.

Akçay, 5 MHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili, "İlk defa dillendirildi. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz bir konu. Bugün itibarı ile herhangi bir durum söz konusu değil. Bunların abidik gubidik işlerinden sonra giden olur mu, göreceğiz. Söz konusu olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.