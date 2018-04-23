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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesini reddediyorum' dedi, TBMM'de gerginlik çıktı

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" deyince AK Parti ve MHP sıralarından 'Yuh' ve alkış sesleri yükseldi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Dün CHP'li 15 milletvekilini saflarına katan İYİ Parti, Meclis'e ilk kez grup olarak katıldı.

    ​Oturumda CHP adına söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü
      © REUTERS / Osman Orsal
      Selvi: Kılıçdaroğlu'yla konuştuk, 'kontrollü darbe' konusunda bir milim geri adım atmadı
      Anayasamızın 6. maddesi egemenlikle ilgilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle çocuklarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz'da FETÖ darbecilerine direnmektir. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. O gece Meclis'te bulunan arkadaşlarımı kutluyorum.

    'HİÇ KİMSE MECLİS'İN YETKİLERİNİ BAŞKASINA VEREMEZ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Güven Yılmaz
      Kılıçdaroğlu neden 'kontrollü darbe' dediğini anlattı: Onlarca karanlık nokta sayabilirim
      15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi mirası kötü bir mirastır. Bunun parçası olmadığımız için son derece mutluyuz.
    • 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum. Bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkilerini hiç kimse başkasına veremez.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında AK Parti ve MHP sıralarından 'Yuh' ve alkış sesleri yükseldi.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın araya girmesiyle sona eren tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu, "Beni dinleyeceksiniz", "Beni dinlemek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

    'TARİH, MECLİS'İN GASP EDİLEN YETKİLERİNE SES ÇIKARMAYANLARI AFFETMEYECEK'

    Konuşması Meclis Başkanı tarafından birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © Fotoğraf : CHP
      Kılıçdaroğlu'ndan iktidara fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
      Seçimlerin 4 ya da 5 yıl içinde olması demokrasi olduğunu göstermez. Güçler ayrılığı 'yoksa sandıktan çıkarım istediğimi yaparım' anlayışını kabul etmiyoruz. Bugün hükümet edenler millete hesap vermeyi bırakın soru önergelerine dahi cevap vermemektedirler. Bu yürütme organının yasama organını tanımaması demektir. Böyle bir tablo bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürüz. Ben bundan rahatsız oluyorum.
    • Yasama, yargı, yürütme gücünü bir kişiye teslim ettiğinizde üstünlerin hukuku geçerli olur. Bugün bu tabloyu yaşıyoruz ve bütün dünya tanığıdır. Bu gerçekleri dile getirmek sorumluluğumdur. Kurtuluş savaşını yürüten Meclis'in yetkileri elinden alınmıştır. Meclis'in gasp edilen yetkilerine ses çıkarmayanları tarih affetmeyecek.

    BAŞQBAKAN YILDIRIM'DAN 15 TEMMUZ İDDİASINA YANIT

    Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yükselen tansiyon, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli'ne sığındığını iddia etmesi üzerine daha da arttı.

    Bu iddiaya yanıt veren Yıldırım, "Bu Meclis'e yakışır bir taplantı arzu ederdik. Ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alan darbe gecesi 'tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı ve emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. Gerçek şudur, o gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı kalkan uçakları vurun emrini vermiştir" diye konuştu.

    Ardından tekrar söz alan Özel, "O geceye ilişkin sözlerim darbe komisyonu tutanaklarında yer almıştır. Sizin o gece Ilgaz Tüneli'ne saklandığınızı cümle alem biliyor, tutanaklar yazıyor" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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