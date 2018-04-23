Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesini reddediyorum' dedi, TBMM'de gerginlik çıktı

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" deyince AK Parti ve MHP sıralarından 'Yuh' ve alkış sesleri yükseldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Dün CHP'li 15 milletvekilini saflarına katan İYİ Parti, Meclis'e ilk kez grup olarak katıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 20 Temmuz darbesi deyince gerginlik çıktı. AK Parti ile CHP milletvekilleri karşılıklı laf attılar. Bir anda sesler yükseldi. TBMM Başkanı Genel Kurulu sukunete çağırdı. pic.twitter.com/d63xbbSJbM — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 23, 2018

​Oturumda CHP adına söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

'HİÇ KİMSE MECLİS'İN YETKİLERİNİ BAŞKASINA VEREMEZ'

© AA / Güven Yılmaz Kılıçdaroğlu neden 'kontrollü darbe' dediğini anlattı: Onlarca karanlık nokta sayabilirim

20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum. Bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkilerini hiç kimse başkasına veremez.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında AK Parti ve MHP sıralarından 'Yuh' ve alkış sesleri yükseldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın araya girmesiyle sona eren tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu, "Beni dinleyeceksiniz", "Beni dinlemek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

'TARİH, MECLİS'İN GASP EDİLEN YETKİLERİNE SES ÇIKARMAYANLARI AFFETMEYECEK'

Konuşması Meclis Başkanı tarafından birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

© Fotoğraf : CHP Kılıçdaroğlu'ndan iktidara fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz



Yasama, yargı, yürütme gücünü bir kişiye teslim ettiğinizde üstünlerin hukuku geçerli olur. Bugün bu tabloyu yaşıyoruz ve bütün dünya tanığıdır. Bu gerçekleri dile getirmek sorumluluğumdur. Kurtuluş savaşını yürüten Meclis'in yetkileri elinden alınmıştır. Meclis'in gasp edilen yetkilerine ses çıkarmayanları tarih affetmeyecek.

BAŞQBAKAN YILDIRIM'DAN 15 TEMMUZ İDDİASINA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yükselen tansiyon, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli'ne sığındığını iddia etmesi üzerine daha da arttı.

Bu iddiaya yanıt veren Yıldırım, "Bu Meclis'e yakışır bir taplantı arzu ederdik. Ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alan darbe gecesi 'tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı ve emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. Gerçek şudur, o gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı kalkan uçakları vurun emrini vermiştir" diye konuştu.

Ardından tekrar söz alan Özel, "O geceye ilişkin sözlerim darbe komisyonu tutanaklarında yer almıştır. Sizin o gece Ilgaz Tüneli'ne saklandığınızı cümle alem biliyor, tutanaklar yazıyor" ifadelerini kullandı.