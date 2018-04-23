Türkiye'den Almanya'ya 24 Haziran notası

Türkiye'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu açıklandı.

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

© AFP 2018 / Frank Augstein Berlin de Türkiye'ye kapıyı kapattı: Almanya'da seçim kampanyası yürütülemeyecek

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak.

Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı.