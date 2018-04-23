İYİ Partili Halaçoğlu: Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, CHP'den 15 vekilin istifa edip partisine geçmesiyle ilgili, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi" ifadesini kullandı.

Erken seçim öncesi CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Halaçoğlu, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü" diye yazdı.