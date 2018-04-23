CHP'li İrgil'den Abdullah Gül yorumu: Bizim için yok hükmündedir

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde muhalefet partilerinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak aday göstermesi önerisine ilişkin, "Tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir" yorumunda bulundu.

Abdullah Gül'ün yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu olduğunu ifade eden İrgil, adaylık konusunda Gül'e söyleyecekleri tek cümlenin "Güle güle" olacağını belirtti.

CHP'li İrgil'in Gül'ün adaylığı ve 24 Haziran'da yapılacak şeçimle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır.

Gül ismini tartışmaya gerek yok.

Bizim ve tabanımız için

YOK hükmündedir



Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır. — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) April 23, 2018

​24 Haziran'da her vatandaş kendine şunu sormalı: Kaderim, işim, çocuklarımın geleceği, hayatım 'Tek adamın' kararına mı bırakılmalı?

Yoksa demokrasi ile devam edip, yöneteni de geleceğimi de 'ben' mi belirleyeceğim?

Karar sizin… Sonra adalet yok diye ağlamak, yakınmak yok.

CB adaylığı için Gül'e söyleyeceğimiz tek cümle 'Güle güle' olacaktır."

CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle;

— Güle güle

olacaktır#chp @herkesicinCHP — Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) April 23, 2018

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