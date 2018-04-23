CHP'li İrgil'den Abdullah Gül yorumu: Bizim için yok hükmündedir

CHP'li İrgil'in Gül'ün adaylığı ve 24 Haziran'da yapılacak şeçimle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Gül ismini tartışmaya gerek yok. Bizim ve tabanımız için yok hükmündedir. Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır.
Gül ismini tartışmaya gerek yok.— Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) April 23, 2018
Bizim ve tabanımız için
YOK hükmündedir
Yaşanan her hukuksuzluk ve haksızlıkta doğrudan payı ve sorumluluğu vardır.
24 Haziran'da her vatandaş kendine şunu sormalı: Kaderim, işim, çocuklarımın geleceği, hayatım 'Tek adamın' kararına mı bırakılmalı?
Yoksa demokrasi ile devam edip, yöneteni de geleceğimi de 'ben' mi belirleyeceğim?
Karar sizin… Sonra adalet yok diye ağlamak, yakınmak yok.
CB adaylığı için Gül'e söyleyeceğimiz tek cümle 'Güle güle' olacaktır."
CB adaylığı için Gül’e söyleyeceğimiz tek cümle;— Dr. Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) April 23, 2018
— Güle güle
olacaktır#chp @herkesicinCHP
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