İYİ Parti: Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin gündeme gelen senaryolara ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir" ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti Genel Merkezi, 24 Haziran seçimlerine yönelik olarak gündeme gelen iddiaları yanıtlayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir.

Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğmuştur."

'CHP'NİN GÖSTERDİĞİ DEMOKRATİK TAVRA TEŞEKKÜR EDERİZ'

"25 Ekim 2017'de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir.

Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz. Elbette, YSK'nın Türkiye'yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik.

'NEREYE KADAR GİDERSE ORAYA KADAR'

"Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti'nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık. Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Aziz milletimize saygıyla duyurulur."