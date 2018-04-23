TBMM'deki gergin oturumun ardından Yıldırım: Yalana tahammül edemem

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki gergin oturumda 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığı iddialarına ilişkin ise, "Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur" dedi.

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli'nde saklandığı iddialarına sert tepki gösteren Yıldırım, "Her şeyi hoş görürüm ama yalana tahammül edemem" dedi.

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "15 Temmuz hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP'nin yeni bir çarpıtması söz konusudur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Milletvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, 15 Temmuz gecesine ilişkin şu iddialarda bulunmuştu:

"15 Temmuz akşamı hepimiz buradaydık. Hepimiz birbirimizin şahidiydik. Sayın Genel Başkanımız bize Meclise gitme, demokrasiye, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş, kapalı olan havayolu yüzünden Ankara'ya ulaşamamış, ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün kanıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü genel başkanlarının kendisini defalarca aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. İnişten sonra hangarda geçen dört saat hala izaha muhtaçtır."