Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Aliyev yarın ve çarşamba Ankara’da temaslarda bulunacak.

© REUTERS / Vugar Amrullayev Azerbaycan'da seçimleri ilk sonuçlara göre İlham Aliyev kazandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahati olacak.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.