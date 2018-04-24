Çiftlik Bank’ın kırmızı bültenle aranan yazılımcısı gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti.

© Fotoğraf : DHA Çiftlik Bank soruşturmasında 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Cudi Cumhur Yurdakul isimli şüpheli mali şubeye götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin tutuklandığı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları belirtilmişti. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği bildirildi.