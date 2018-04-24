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    Silah

    Emniyette güvenlik zafiyeti: Polis memuru, yüzlerce silahı şubeden kaçırıp satmış

    © AA /
    Türkiye
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    Gaziantep'te başta FETÖ olmak üzere 32 soruşturmada ele geçirilen 50 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 13 şarjör, 1000’i aşkın fişek ile 30 cep telefonu ve 7 bilgisayarın bir polis tarafından iki yıl boyunca parça parça bürodan çıkarılarak satıldığı anlaşıldı. Soruşturmada bir ifadeye göre, silahların kaybolduğu dönemde kimse sorgulanmadı.

    Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki olay, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan S. adlı bir kadına ait iki cep telefonu ve bir bilgisayarın emniyette kaybolması üzerine ortaya çıktı. 

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    © REUTERS / OSMAN ORSAL
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    4 POLİS TUTUKLANDI

    Polis memuru H.Y. cihazların kaybolmuş olabileceğini ileri sürerek kadına 5000 TL ödeme yaptı. Kadının şikâyeti üzerine H.Y'nin de de içinde bulunduğu şebeke açığa çıkmış oldu. H.Y.'nin Aralık 2016’dan beri başta FETÖ olmak üzere çeşitli operasyonlarda ele geçirilen silah, bilgisayar ve cep telefonlarını şubeden çıkartarak sattığı belirlendi. H.Y.'nin de aralarında olduğu 4 polis tutuklandı.

    'TEFECİ' İDDİASI

    H.Y. ifadesinde, Serkan Şimşek adlı tefeciden 20.000 TL borç aldığını, borcun faiziyle 40.000 TL’ye çıkması üzerine kendisine senet imzalatıldığını iddia etti. H.Y., şöyle devam etti: 

    “Para aradım ancak kimseden alamadım. Ben de 2006’nın sonlarında şubemizce olaylardan alınan bir Browning marka tabancayı belime takarak şubeden çıkardım, 4000 TL’ye sattım. İlk çıkardığım silah budur.”

    Ankara Emniyet Müdürlüğü
    © AA /
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    H.Y., iki hafta sonra tefecinin tekrar para istediğini, yardım talep ettiği Vakkas Taş’ın “Para bulamam” dediğini ileri sürerek, “Ona tanıdığım bir şahsın bir yerden ucuz silah getireceğini, silahları satabilirsek tefecinin borcunu ödeyebileceğimi söyledim. ‘Tamam getir’ dedi. Browning marka tabancayı Vakkas’a verdim. 3500 TL’yi borcuma karşılık Şimşek’e verdim” diye konuştu. 

    'SİLAHLAR KAYBOLUYOR, KİMSE SORGULANMIYOR'

    Şubede başka silahların da kaybolduğunu anlatan H.Y., “Büroda silahlar kayboluyordu ancak hiç kimse bu durumu sorgulamıyordu. Bu durumu hiç kimsenin fark etmemesi imkânsızdır” iddiasında bulundu. 

    Sanık polis H.Y., Taş’a bir Ruger, üç She, bir Kalaşnikof, üç Walter, 12 Glock, bir Astra, bir Beratta, bir markasını bilmediği silah, üç dört kurusıkıdan bozma olmak üzere 27 silah sattığını, 60.000 TL aldığını anlattı. H.Y., dört kişiye toplam 46 silah satıp 120.000 TL aldığını kabul etti.

    Etiketler:
    Silah kaçırma, FETÖ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Yüksek, Gaziantep
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