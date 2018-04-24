Careem'e siber saldırı: Türkiye'den kullanıcıların da verileri çalındı

İnternet üzerinden araç çağırarak taksicilik hizmeti alma imkanı sağlayan Uber'in rakibi Careem, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Türkiye başta olmak 13 ülkedeki 14 milyon kullanıcısının verilerini çaldıran şirketten yapılan açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı" dedi.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden lüks araç çağırma hizmeti sunan Careem, Türkiye başta olmak birçok ülkedeki kullanıcı verilerini çaldırdı. 14 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği olayda Careem'in hizmet verdiği ülkeler arasında Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada 14 Ocak 2018'de, veri depolamak için kullanılan sunuculara siber suçlular tarafından yetkisiz erişimin söz konusu olduğu belirtildi.

© AP Photo / Eric Risberg Uber'e siber saldırı: 57 milyon kullanıcı bilgisi çalındı

Açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı, bu işlemde harici bir siber güvenlik firması ile birlikte çalışmak suretiyle müşterilerimiz ve kaptanlarımızı korumak için ve hizmetlerimiz kesintiye uğramamış olduğundan emin olmak için çalışmalara koyuldu. Bu bilgilerin tamamen ayrı başka bir sistemimizde güvenli bir şekilde halde tutulduğunu tekrar teyid etmek isteriz" denildi.

Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların aklına ise kredi kartı bilgilerinin tehlikede olup olmadığı geldi. Bu konuda da açıklamaya yapan Careem, kredi kartı bilgilerinin ayrı bir sistemde tutulduğunu ve kredi kartı bilgilerine erişildiğine yönelik bir kanıt bulunmadığını belitti.

Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların alması gereken önlemlere değinen şirketin açıklamasında şu maddeler yer aldı:

"Careem şifrenizi değiştiriniz. Zor ve karmaşık şekilde belirlediğiniz şifreyi farklı hesaplarda kullanmayınız. Kişisel bilgilerinizi isteyen hiç bir e-postaya cevap vermeyiniz ve tıklamayınız."