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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Gül adı da masaydı: Hedef sıfır baraj

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)
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    CHP ile Saadet Partisi (SP) liderleri dün bir araya geldi. Görüşmede sıfır baraj ittifakı ile güçlü bir parlamento ve ortak cumhurbaşkanı adayı konuşuldu. SP Cumhurbaşkanlığı’na ortak aday olarak Abdullah Gül’ü önerdi, CHP “Tüm isimler değerlendirilecek” dedi. Karamollaoğlu, bugün Akşener ve Gül ile görüşecek.

    Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaretiyle 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor ancak muhalefette cumhurbaşkanı adayı için görüşmeler hala devam ediyor. Bu görüşmeler çerçevesinde dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti.

    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in aktardığına göre CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bulunduğu görüşmede, 'sıfır baraj ittifakı' ile 'güçlü bir parlamento' ve ortak cumhurbaşkanı adayı formülü masaya yatırıldı.

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
    Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu: Ortak aday konusu hafta sonuna kadar netleşecek
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    Edinilen bilgiye göre görüşmede 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

     “Moraller yükseldi. Çok önemli bir adımdır. Demokrasinin önündeki engeli kaldırdınız. Yargının siyasallaşmasına karşı önemli bir pozisyon aldınız. Siyasette bugüne kadarki kurguyu onlar yapıyordu. Kendi isteklerine göre siyaseti şekillendiriyorlardı. Bu sefer şaşırdılar. Çünkü beklemedikleri kontrol edemedikleri bir alana kaydı süreç. Bundan sonraki süreçte de önemli adımların atılması faydalı olacaktır.”

    CHP: SIFIR BARAJ, TÜRKİYE'NİN TEMEL SORUNLARINI ÇÖZECEK

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
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    CHP ise cumhur ittifakı dışında kalan 7 partiyi içine alacak, tüm partiler için barajı sıfırlayacak, sıfır baraj ittifakı önerisini dile getirdi. CHP heyetinin sıfır baraj ittifakının güçlü bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği ve “Bu ittifak, Türkiye’nin geleceği ile ilgili önemli bir perspektif oluşturacak. Türkiye’nin temel sorunlarını çözecek, toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı sağlayacak, çatışmayı, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, tıkanan siyaseti yeniden çözüm üretir hale getirecek bir toplamsal uzlaşma işaretidir. Bunun çok güçlü bir seçenek olduğu kanaatindeyiz” dediği belirtildi.

    SIFIR BARAJ HANGİ SEÇENEKLERİ SUNUYOR?

    CHP’nin sıfır baraj teklifinde iki seçenekli bir durum ortaya çıkıyor. İlk seçeneğe göre, AK Parti-MHP ve BBP dışındaki tüm partilerle bir ittifak kurulacak. Genel seçimlere birlikte gidilecek ancak her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak. İkinci seçenekte ise genel seçim ittifakının yanı sıra ortak aday da olacak. Partiler ikinci turda oluşacak doğal ittifak yerine ilk turda tek bir adayla çıkacak.

    İLKELERE VURGU YAPILDI

    Görüşmede, doğru beraberliklerin kurulması, doğru bir stratejinin belirlenmesi durumunda, seçimlerden iyi bir iktidarın çıkacağı görüşü paylaşıldı. Ortak aday konusunda, sonuç getirecek bir ilkeler ittifakı olması gerektiği kaydedildi.

    Abdullah Gül - Hayrünnisa Gül
    © AA /
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    GÜL, AKŞENER, KESİCİ, BÜYÜKERŞEN…

    SP heyetinin cumhurbaşkanlığı adaylığında ortak aday olarak Abdullah Gül ismi üzerinde durduğu, Gül’ün toparlayıcı bir ortak aday olabileceği görüşünü savunduğu ve tüm partilerin adayı olması durumunda seçimin kazanılacağını belirterek, Gül ismini önerdiği öğrenildi. CHP’nin Gül için olabilir veya olamaz diye bir yorum yapmadığı görüşmede, SP heyeti farklı isimlere de açık olduklarını belirtti. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP’li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen isimleri de gündeme geldi. İttifak uzlaşması olması durumunda huzur ve sıfır baraj ittifakı isimlerinin gündemde olduğu öğrenildi.

    SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün görüşecek. Görüşmede CHP’nin sıfır baraj ittifakı önerisiyle birlikte ortak aday konusu ve Gül isimleri değerlendirilecek. Karamollaoğlu, daha sonra ise Abdullah Gül’ü ziyaret edecek. Buradaki en büyük sıkıntı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in adaylığını açıklaması görülüyor. Ortak adaylı bir formülde, Akşener’in adaylıktan çekilmesi için ikna edilmesi gerekiyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (68)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Saadet Partisi, CHP, İlhan Kesici, Temel Karamollaoğlu, Yılmaz Büyükerşen, Meral Akşener, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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